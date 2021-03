Il y a exactement trois ans, jour pour jour, le Standard s’adjugeait sa dernière Coupe de Belgique en date en venant à bout de… Genk! (vidéos)

Le 17 mars 2018, c’est-à-dire il y a exactement trois ans, le Standard venait à bout du Racing Genk en finale de la Coupe de Belgique. Après un match terne, avec très peu d’occasions de part et d’autre, Renaud Emond avait délivré les siens dans les prolongations. Le buteur gaumais avait ainsi offert sa huitième Coupe de Belgique au matricule 16. la dernière en date, mais peut-être plus pour longtemps.

En effet, dans un peu plus d’un mois (la date officielle doit encore être fixée, mais on s’oriente vers un coup d’envoi donné le samedi 24 avril à 20h45), le Standard de Liège disputera sa dix-huitième finale de Coupe nationale. Et ce sera face au Racing Genk, justement ! Une formation que les Liégeois connaissent bien, et qu’ils connaîtront encore mieux d’ici là, puisqu’ils iront les défier sur leur terrain… ce vendredi !

L’occasion de déjà préparer cette finale capitale pour les principautaires. Même si ceux-ci affirment être toujours concentrés sur le championnat, une qualification pour les playoffs 1 semble relever de l’utopie. Avec six points de retard sur le quatrième à quatre rencontres de la fin, l’avenir européen du club de Sclessin semble compromis. À moins, bien sûr de remporter la Coupe, ce qui les qualifierait pour le 4e tour préliminaire de l’Europa League.