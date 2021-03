Daniele De Rossi retrouve la sélection italienne comme adjoint de Roberto Mancini

« C’est une fierté de commencer cette nouvelle carrière avec la Nazionale. J’ai hâte de commencer, je le ferai avec enthousiasme, en sachant que je ne suis qu’au début », a commenté De Rossi, 37 ans, cité dans le communiqué de la Fédération.

Le Romain avait fait ses débuts en équipe d’Italie en septembre 2004, avec un but dès sa première sélection contre la Norvège.

Il a vécu ses dernières sélections en novembre 2017 lors des barrages qualificatifs pour le Mondial 2018, perdus contre la Suède.

Il a disputé trois Coupes du monde et trois Championnats d’Europe et est le quatrième joueur le plus capé de l’histoire de la Nazionale derrière Gianluigi Buffon (176), Fabio Cannavaro (136) et Paolo Maldini (126).