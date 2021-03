Le salon Livre Paris annulé pour la deuxième année consécutive

"Il est apparu inenvisageable de mobiliser des milliers de personnes -exposants, éditeurs, auteurs, intervenants, collectivités et ministères, partenaires venant de plus de 50 pays - à une date ultérieure, à l'automne, encore très incertaine", a écrit le SNE.

La dernière édition en date, la 39e, en mars 2019, avait attiré quelque 160.000 visiteurs, 3.000 auteurs et 1.200 exposants.

Le salon souffrait déjà de l'absence de deux grands groupes d'édition français, Hachette (Grasset, Fayard, Stock, Calmann Lévy, etc.), qui n'y envoyait plus que certaines maisons, et Madrigall (Gallimard, Flammarion, POL, J'ai lu, Denoël, etc.), qui officiellement se concentre sur "l'international".