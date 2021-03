Entre Covid et inflation, la Banque d'Angleterre choisit d'attendre

Le passage d'un plan géant de relance aux Etats-Unis et une campagne de vaccination qui avance à grands pas au Royaume-Uni permettent d'être légèrement plus optimiste pour le deuxième trimestre, expliquent les membres du Comité de politique monétaire.

En février, la BoE s'attendait à une croissance de 5% en 2021. Pour l'instant, la relance n'est pas acquise: l'économie s'est contractée de 2,9% en janvier et se trouve encore 9% sous son niveau de février 2020, avant le choc de la pandémie.

Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe avec plus de 125.000 morts dus au Covid-19 mais également celui dont l'économie a été le plus affectée par la pandémie (chute de 9,9% du PIB en 2020).

L'institution était très attendue sur l'inflation. La crainte d'un retour de l'inflation a fait grimper les taux sur le marché obligataire, ce qui pourrait coûter cher au gouvernement britannique, qui s'est endetté pour soutenir l'économie en pleine pandémie.

Malgré une hausse prévue de l'inflation au printemps, en raison notamment "de la chute des prix du pétrole il y a un an qui pèsent sur la comparaison annuelle", le Comité ne "compte pas resserrer sa politique monétaire, au moins jusqu'à ce qu'il y ait des preuves concrètes d'avancées solides dans l'élimination des capacités disponibles (de production) et d'un retour à notre objectif d'inflation de 2% sur la durée".

En revanche, en cas de faiblesse de l'inflation, "le comité se tient prêt à prendre toute action supplémentaire pour atteindre son objectif".

La BoE insiste donc un peu plus sur les risques concernant la croissance que sur l'inflation, là où le marché l'attendait légèrement plus optimiste.