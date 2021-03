La BBC décentralise 400 emplois hors de Londres

Le groupe audiovisuel public britannique BBC a dévoilé jeudi son plan pour "mieux refléter" la diversité des régions du Royaume-Uni, choisissant notamment de délocaliser environ 400 postes - soit la moitié des effectifs de sa chaîne d'information - hors de Londres.

Cette transformation, la "plus grande depuis des décennies", vise à "garantir que nous représentions plus efficacement les différentes voix et perspectives" qui composent le pays, a affirmé dans un communiqué la BBC, qui a été vivement critiquée notamment pour ne pas avoir vu venir le Brexit. "Notre mission doit être de servir l'ensemble du Royaume-Uni et de veiller à ce que chaque foyer tire profit de la BBC", a déclaré son nouveau directeur général Tim Davie, qui espère ainsi se "rapprocher du public et créer des emplois".

En 2011, la BBC avait déjà déplacé des centaines d'employés et un certain nombre de ses services vers une nouvelle base importante à Salford, près de Manchester, mais Tim Davie cherche désormais à accélérer cette décentralisation.

Près de la moitié des emplois visés concernent les services d'information, et beaucoup d'entre eux seront transférés au cours des six prochaines années à Birmingham (deuxième ville d'Angleterre), Cardiff (capitale galloise), Leeds (nord de l'Angleterre) et Salford.