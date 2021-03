Plusieurs pays européens reprennent les vaccinations avec Astra Zeneca

Plusieurs pays européens ont annoncé reprendre les vaccinations avec le vaccin AstraZeneca, après les conclusions de l’Agence européenne des médicaments (EMA) qui a jugé ce vaccin « sûr et efficace ».

La France reprendra vendredi après-midi son programme de vaccination, a annoncé jeudi Jean Castex après les conclusions du régulateur européen jugeant ce vaccin « sûr et efficace ».

Norvège et Suède attendent

La Norvège et la Suède ont annoncé jeudi attendre avant une éventuelle reprise de la vaccination avec le vaccin anti-Covid d’AstraZeneca, déclaré « sûr et efficace » par le régulateur européen mais mis en cause par une équipe médicale norvégienne.

Disant « prendre note » de l’avis de l’Agence européenne des médicaments (EMA), l’Institut norvégien de santé publique a jugé « prématuré de conclure » et indiqué qu’il rendrait son propre avis « à la fin de la semaine prochaine ».

« La vaccination avec AstraZeneca restera suspendue jusqu’à ce que nous ayons une vue complète de la situation », a déclaré sa directrice, Camilla Stoltenberg, lors d’une conférence de presse.

La Suède voisine a également maintenu la suspension du vaccin.