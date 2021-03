Coronavirus: ce qui est sur la table du Comité de concertation

Le gouvernement veut tout mettre en œuvre pour conserver les perspectives ouvertes la semaine passée pour les écoles et l’horeca, ont assuré jeudi le Premier ministre, Alexander De Croo, et le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, devant la Chambre.

Les modèles scientifiques prévoyaient une augmentation des hospitalisations et ensuite une diminution mais l’augmentation, attendue fin mars, se produit plus tôt que prévu. Le gouvernement s’inquiète particulièrement de la croissance des cas chez les moins de 20 ans qui mène de facto à celle des hospitalisations dans la génération de leurs parents.

« Dans les prochains jours, nous devons être particulièrement prudents », a souligné M. De Croo.

Le comité de concertation prévu la semaine prochaine aura finalement lieu ce vendredi. Les chiffres sont à l’étude. Un comité ministériel restreint fédéral s’est réuni réunir en fin de journée jeudi.

« Ce sont les chiffres qui doivent nous aider à prendre des décisions et non les émotions ou la panique », a ajouté M. De Croo

Effort de mobilisation

Les lieux où le nombre de foyers de contamination inquiète sont les entreprises et les écoles. Le Premier ministre et le ministre de l’Emploi ont rencontré mardi les employeurs pour leur rappeler que le télétravail était la règle. Pour le PTB, il manquait les syndicats. Qui plus est, c’est insuffisant car dans beaucoup de secteurs le travail à distance n’est pas possible et les travailleurs doivent se rendre sur leur lieu de travail.

Le cadre réglementaire sera adapté de manière à permettre de tester plus facilement dans les entreprises et à développer les autotests, a indiqué M. Vandenbroucke.

Aux yeux du ministre de la Santé, il faudra aussi fournir un effort particulier de mobilisation. Les données disponibles montrent que dans les provinces de Hainaut et de Liège, très peu de personnes se font tester.

Lire aussi Le Comité de concertation balance entre mini et maxi tour de vis

Le ministre SP.A a reçu les compliments de l’opposition -Maxime Prévot (cdH) et François Desmet (DéFI)- pour son sang-froid face à la bourrasque provoquée par la suspension de l’administration du vaccin AstraZeneca dans plusieurs pays européens. Ses relations avec le MR paraissent en revanche durablement dégradées. La députée Caroline Taquin s’est pris à M. Vandenbroucke pour la sous-utilisation des capacités de testing. « Soyez la bienvenue », a lancé avec un grand sourire M. Prévot à l’élue de la majorité.

Le cdH et DéFI ont une fois de plus exhorté le gouvernement à accélérer le rythme de la campagne de vaccination (qui est organisée avec les Régions). M. De Smet a pris l’exemple de la Grande Bretagne et aujourd’hui des Etats-Unis où le pragmatisme semble l’emporter. « Vous verrez : ils vont s’en sortir et retrouver une vie normale bien avant nous », a-t-il prédit.

Malgré les chiffres, la N-VA n’a pas abandonné sa revendication d’une réouverture des terrasses des cafés pour les vacances de Pâques. « Cela n’a rien à voir avec des assouplissements mais avec une manière d’aborder sainement les vacances de Pâques. Si le gouvernement reste aveugle, je crains que des restrictions aient l’effet inverse que celui voulu », a averti le chef de groupe, Peter De Roover.