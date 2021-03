Attentats de Bruxelles: les problèmes persistent au sein des renseignements

Cinq ans après les attentats du 22 mars, les services de renseignement belges rencontrent encore des difficultés tant au niveau de la numérisation que de la coopération, explique De Morgen vendredi.

À la suite des attentats terroristes de Bruxelles et de Zaventem, la Sûreté de l’Etat, le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS) et la police fédérale avaient décidé d’acquérir un logiciel afin de passer au crible les sites web et les médias sociaux pour y déceler des traces de menaces terroristes ou de radicalisation. Le mois dernier, le général-major Philippe Boucké, responsable en charge du SGRS, a avoué auprès du Soir et de Knack que le moteur de recherche développé par la société néerlandaise Bavak n’avait pas répondu aux attentes des renseignements et n’était plus utilisé.