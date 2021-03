Frank Vandenbroucke: «Il faut des mesures supplémentaires»

On est dans une situation difficile parce qu’il y a une flambée de contaminations. Le nombre d’hospitalisations est aussi très élevé. Donc oui, c’est inquiétant », a expliqué Frank Vandenbroucke sur Bel RTL ce vendredi matin.

« Il faut rappeler l’objectif essentiel : pouvoir rouvrir les écoles, complètement (en présentiel), en toute sécurité, après les vacances de Pâques. Le 19 avril, on veut rouvrir les écoles. Et on veut garder l’objectif de rouvrir l’horeca le 1er mai. »