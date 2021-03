José Mourinho dépité après l’élimination de Tottenham en Europa League: «Ce que je ressens va au-delà de la tristesse» (vidéos)

Tottenham a pris la porte en Europa League au stade des 8es de finale ce jeudi soir, battu 3-0 par le Dinamo Zagreb en prolongation alors que le club londonien avait remporté la manche aller 2-0. Une défaite qui fait mal aux Spurs, déjà en difficultés en Premier League. José Mourinho semblait en tout cas abasourdi après cette élimination, vidant son sac pendant près de 10 minutes au micro de BT Sport.

« Que s’est-il passé ce soir ? Bonne question », a d’emblée lancé le coach, pensif. « Si je mets de côté les dix dernières minutes de la prolongation où l’on a fait quelque chose pour obtenir un résultat différent et passer au prochain tour, durant les 90 premières minutes et la première mi-temps de la prolongation je n’ai vu qu’une équipe, le Dinamo, qui voulait tout donner sur le terrain. Ils y ont laissé leur sueur, leur énergie, leur sang, et à la fin ils y ont même laissé des larmes de joie. C’est une équipe humble, déterminée, et je dois les féliciter. »

Des félicitations pour le camp adverse donc, mais certainement pas pour lui et ses joueurs. « À l’inverse, mon équipe, je dis ’mon’ parce que je m’inclus dedans, ne s’est pas comportée comme si elle jouait un match important. Je respecte mon travail, et je considère que chaque match est important. Et je crois aussi que pour tous les supporters de Tottenham, coincés à la maison, chaque match compte. Nous aurions dû montrer une autre attitude. »