Fermeture des écoles ou des commerces non-essentiels: les options sur la table du Comité de concertation

Le gouvernement veut en tout cas tout mettre en œuvre pour conserver les perspectives ouvertes la semaine passée pour les écoles et l’horeca, ont assuré jeudi le Premier ministre, Alexander De Croo, et le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, devant la Chambre.

Fermer les écoles ? Les commerces dits « non essentiels », les métiers de contact ? Qu’est-ce qui sera à l’ordre du jour de la réunion du Comité de concertation convoquée ce vendredi dès 15 heures, soit une semaine avant la date prévue initialement, le 26 mars, pour cause de dégradation de la situation ?

Les modèles scientifiques prévoyaient une augmentation des hospitalisations et ensuite une diminution mais l’augmentation, attendue fin mars, se produit plus tôt que prévu. Le gouvernement s’inquiète particulièrement de la croissance des cas chez les moins de 20 ans qui mène de facto à celle des hospitalisations dans la génération de leurs parents.

« Dans les prochains jours, nous devons être particulièrement prudents », a souligné M. De Croo.

Des mesures supplémentaires

Frank Vandenbroucke s’est exprimé sur Bel RTL ce vendredi matin, rappelant à nouveau l’objectif essentiel : « Pouvoir rouvrir les écoles, complètement (en présentiel), en toute sécurité, après les vacances de Pâques. Le 19 avril, on veut rouvrir les écoles. Et on veut garder l’objectif de rouvrir l’horeca le 1er mai. »

Le ministre de la Santé estime que « pour atteindre cet objectif, je crois que des mesures sont nécessaires. Absolument. On n’y arrivera pas sans mesure supplémentaire, c’est clair. »

« Un confinement avec les mêmes règles qu’au printemps dernier »

« Un confinement avec les mêmes règles qu’au printemps dernier serait un moyen d’intervenir très rapidement », a expliqué Marc Van Ranst à VTM Nieuws. « Si vous convenez de rouvrir les écoles et l’horeca après les vacances de Pâques, les gens seront d’accord, mais la réalité politique ne rend pas les choses faciles. »

La ministre de la Santé du gouvernement wallon souligne de son côté que la réouverture du secteur de l’horeca au 1er mai doit être un objectif et « qu’il faut tout faire pour que la liberté reprenne à partir de ce moment-là ».

« Il faut se dire qu’au mois de mai, avec les ouvertures dans l’horeca, ça doit être un objectif. Il faut tout faire pour ça. Ça veut dire qu’il faut sans doute faire un coup d’arrêt, en tout cas prendre des mesures pour faire redescendre les contaminations et pour rouvrir au 1er mai comme c’était prévu il y a quelques semaines encore ».