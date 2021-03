Diables rouges: Roberto Martinez reprend Romelu Lukaku, première sélection pour Mangala et Sambi Lokonga

Comme en novembre dernier, le coach fédéral a retenu 33 joueurs. Une liste dans laquelle figurent deux nouvelles têtes. . Il s’agit d’Orel Mangala, le médian de Stuttgart et sans surprise Sambi Lokonga, le médian anderlechtois. Ils sont tous les deux considéré, par de nombreux observateurs, comme une réelle solution pour faire face au forfait d’Axel Witsel, victime d’une rupture du tendon d’Achille. Les trois matches au menu de ce mois de mars sont les derniers avant juin. C’est la dernière réelle occasion pour le sélectionneur national de tester ses troupes avant de faire des choix en vue de l’Euro.

Un Euro qui semble de plus en plus s’éloigner pour le capitaine de la Belgique, Eden Hazard. Depuis 18 mois, il accumule les pépins physiques. Roberto Martinez reste toutefois, pour sa part, confiant, ne s’alarme pas encore et attendra la dernière minute avant de trancher et d’apposer les 23 noms sur la liste pour l’Euro. L’Espagnol se souvient que cela avait, il est vrai, fonctionné avec Vincent Kompany à la dernière Coupe du Monde en Russie.

Lukaku, l’incertitude …

Romelu Lukaku figure dans la liste élargie dévoilée par le coach de la Belgique. Mais rien ne permet d’affirmer qu’il sera bien là la semaine prochaine.

L’Inter, bien parti pour décrocher le titre en Série A, est aujourd’hui freiné par des cas de Covid dans son noyau. De nouveaux tests seront effectués ce lundi à la première heure. Romelu Lukaku manquera donc le premier jour du rassemblement des Diables à Tubize. Manquera-t-il toute la semaine ? Un sérieux doute existe !

Une chose est certaine, Antonio Conte, le coach des nerazzurri est plus que réticent à lâcher son attaquant. Le problème est que depuis le mois de septembre, en raison des risques sanitaires dus à la pandémie, la Fifa et l’UEFA ont suspendu l’obligation pour les clubs de libérer leurs internationaux lors des plages dévolues aux équipes nationales. Ce qui revient à dire, dans le cas de Lukaku, que son employeur est, et restera ce lundi, le seul décideur de son sort.

Pour le reste, on pointera juste les retours de Timothy Castagne et Yannick Carrasco (blessés lors du dernier rassemblement de novembre) ainsi que d’Adnan Januzaj. On notera enfin l’absence de Joris Kayembe, un des nombreux joueurs du Sporting de Charleroi touché par le covid-19.

Plusieurs jeunes gardent la confiance du coach, à savoir Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere ou encore Yari Verschaeren.

En tant que 4ème gardien, suite au forfait de Van Crombrugge et le manque de temps de jeu de Sels, c’est Thomas Kaminski qui est appelé.

Les Diables rouges se retrouveront ce lundi 22 mars à Tubize. Ils affronteront le pays de Galles le mercredi 24 mars à Louvain (stade d’OHL) avant de se rendre le 27 mars en Tchéquie et de conclure à la maison (à Louvain) 3 jours plus tard contre la Biélorussie.

Toutes ces rencontres se disputeront à huis clos.