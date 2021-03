Yves Van Laethem: «Il est encore possible de transformer une potentielle 3e vague en vaguelette» (vidéo)

Lors de leur deuxième et dernière conférence de presse de la semaine, les experts du Centre de crise ont fait le point sur la situation épidémiologique préoccupante de la Belgique, et ce quelques heures avant la tenue d’un nouveau Comité de concertation. Selon Yves Van Laethem et Steven Van Gucht, citant les chiffres mis à jour vendredi matin par l’Institut de santé publique Sciensano, le nombre d’admissions à l’hôpital est en hausse de 27 % avec une moyenne de 185,1 entre le 12 et le 18 mars, en comparaison avec la semaine précédente. Le nombre de personnes hospitalisées s’élève à 2.140, dont 543 patients traités en soins intensifs. « On atteindrait un seuil de 1000 patients aux soins intensifs le 10 avril, le seuil le plus élevé que l’on peut tolérer », a admis Yves Van Laethem.

Lire aussi Le Comité de concertation balance entre mini et maxi tour de vis « Au pied de ce qui pourrait devenir une nouvelle vague » « Après une longue phase de plateau, nous sommes aujourd’hui au pied de ce qui pourrait devenir une nouvelle vague. Il est encore possible de transformer une vague en une vaguelette », a même commenté Yves Van Laethem. Et d’ajouter : « C’est pour cela que le Comité de concertation se réunit aujourd’hui pour évoquer d’éventuelles nouvelles mesures ». Par ailleurs, le porte-parole interfédéral francophone appelle donc plus que jamais à suivre les mesures sanitaires ainsi que les gestes barrières classiques.

Toujours selon les porte-parole interfédéraux, citant les chiffres de Sciensano, entre le 9 et le 15 mars, 3.266 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées en moyenne chaque jour, en hausse de 34 % par rapport à la semaine précédente. L'augmentation du nombre d'infections se produit dans tous les groupes d'âge, sauf chez les plus de 90 ans. On y constate une diminution de 5 %. L'augmentation est la plus importante chez les enfants (+60%) et les adolescents (+56%), a précisé Yves Van Laethem. Depuis le début de la crise, 822.801 cas de coronavirus ont été recensés.