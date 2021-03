Bayern – PSG, Real Madrid – Liverpool: voici les affiches des quarts de finale de la Ligue des champions

Ce vendredi midi, les huit dernières équipes encore en lice connaîtront leur adversaire en quarts de finale de la Ligue des champions. Les équipes toujours dans la course au sacre sont : le Bayern, Manchester City, Chelsea, Porto, Dortmund, Liverpool, le Real Madrid et le PSG.

Real Madrid – Liverpool

Les affiches de demi-finales

Vainqueur de Bayern-PSG – Vainqueur de Manchester City-Borussia Dortmund

Vainqueur de Real Madrid-Liverpool – Vainqueur de Porto-Chelsea

Les quarts de finale aller auront lieu les 6 et 7 avril, les matches retour seront joués les 13 et 14 avril. Les demi-finales seront jouées les 27 et 28 (aller) avril et les 4 et 5 (retour) mai.