Yves Coppieters: «Serrer la vis n’est pas encore proportionné à la situation»

Il y a des indicateurs préoccupants, on voit les prémisses d’une troisième vague sur les sons intensifs, mais serrer la vis n’est pas encore proportionné à la situation. On doit encore attendre et voir l’évolution des indicateurs », a expliqué Yves Coppieters sur le plateau du JT de la RTBF ce vendredi midi.

L’épidémiologiste a présenté les différentes options sur la table : « Soit on ferme les écoles anticipativement, c’est efficace mais ce n’est pas un choix de société. Soit on a le courage de dire que les personnes avec comorbidités qui ont un risque de faire des complications, que ceux-là doivent vraiment se protéger en attendant la vaccination.

« Il faut prendre le problème à la racine et augmenter les lits. La capacité hospitalière n’a pas changé depuis la 1ere et 2eme vague. Pourtant, dans d’autres pays on l’a fait, on a mis en place des hôpitaux temporaires. Et chez nous rien n’a changé. Mais cette problématique des cas graves conditionne tout le fonctionnement de la société. »

« La stratégie basée sur les tests PCR n’est plus suffisante, les auto-tests et tests rapides sont des choses envisageables. Pourquoi on ne va plus vite dans la décision ? Pourquoi en Belgique on a toujours du retard ? »