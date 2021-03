Comité de concertation: les chiffres sur un plateau, les assouplissements d’avril en péril

Le Comité de concertation se réunit par visioconférence ce mercredi à 15 heures. Il prendra connaissance des derniers chiffres de la pandémie. Aux dernières nouvelles, la hausse exponentielle des contaminations, que craignaient le Premier ministre et les experts, ne se vérifie pas à ce stade. Après le pic de 5.000 contaminations atteint lundi, la moyenne de mardi se fixe à 4.371 et semble vouloir rester à ce niveau, voire légèrement au-dessus, avec une situation contrastée selon les régions, les provinces du Hainaut, de Namur et la capitale étant les plus touchées. Voir la vue optimisée

D’autres éléments chiffrés inquiètent en revanche davantage. Ainsi, selon les dernières analyses de Sciensano, les écoles deviennent le premier foyer de contamination, devant les entreprises. D’autre part, la première classe d’âge touchée est désormais celle des jeunes jusqu’à 20 ans. Ces personnes sont souvent moins sujettes à présenter des symptômes, mais n’en sont pas moins contagieuses pour autant. La crainte, nous dit-on, c’est que ces enfants et ces jeunes contaminent leurs parents et grands-parents, qui constituent, surtout pour ces derniers, des publics à risque qui ne sont pas encore vaccinés.

Lire aussi Le Comité de concertation balance entre mini et maxi tour de vis C’est dans ce contexte que les ministres-présidents, le Premier ministre et les ministres fédéraux vont devoir agir. Lors du Conseil des ministres restreint de jeudi soir, préparatoire au Comité de concertation, on s’acheminait vers le report de quelques semaines (sans doute après les vacances de Pâques) des quelques assouplissements prévus pour le premier avril, dont les autorisations d’activités en plein air pour les jeunes et les sportifs, les activités extrascolaires, et le présentiel en troisième et quatrième années du secondaire. Quelques mesures plus ponctuelles pourraient s’y ajouter, mais tout ceci est susceptible d’évoluer durant la réunion.