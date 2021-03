Braine-le-Comte: un homme tue sa compagne et deux enfants avant de se suicider

Selon certains témoignages, les disputes étaient fréquentes au sein du couple qui était sur le point de se séparer. L’homme buvait et criait beaucoup, selon un voisin cité par RTL-TVI. « Etrangement, jeudi matin, tout était calme dans la maison », ajoute un autre habitant de la rue du Calvaire où s’est joué le drame.

Un horrible drame familial s’est produit jeudi dans une habitation du petit village de Petit-Rœulx-lez-Braine, dans l’entité de Braine-le-Comte, dans le Hainaut. Au sein d’une famille recomposée, un homme aurait tué à coups de couteau deux enfants et sa compagne avant de mettre fin à ses jours. Descendu sur place, le parquet de Mons confirme les faits mais ne peut en dire plus à la demande de la juge d’instruction chargée de l’affaire.

C’est l’une des filles de la mère de famille qui a découvert le bain de sang en rentrant de l’école jeudi après-midi. Le drame aurait donc pu se jouer le matin. La mère de famille avait deux enfants d’une première union et le couple avait eu un garçon ensemble. Parmi les victimes figureraient l’une des filles de la mère de famille, âgée de 8 ans, et l’enfant en commun, âgé de 4 ans. La police était-elle amenée à intervenir souvent dans le foyer ? « Elle a très bien fait son travail », indique Maxime Daye, le bourgmestre de Braine-le-Comte. Le parquet espère pouvoir donner plus d’informations en fin d’après-midi.