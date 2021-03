Nouveau report en D1A: le match Waasland-Beveren – Saint-Trond remis sur base du protocole Covid

Le match Waasland-Beveren – Saint-Trond prévu samedi (16h15) dans le cadre de la 31e journée du championnat de Belgique de football, a été reporté en raison des nombreux cas de coronavirus au sein de l’effectif trudonnaire, a indiqué la Pro League vendredi.

Jeudi, Saint-Trond avait annoncé que le club comptait toujours treize cas de coronavirus au sein du staff et des joueurs de l’équipe première et avait demandé à la Pro League de reporter le match contre Waasland-Beveren. Pareille demande est possible à partir de sept cas positifs dans un même club.

Un autre match prévu samedi avait déjà été reporté jeudi : Beerschot-Charleroi, en raison des cas de Covid-19 au sein du noyau carolo.