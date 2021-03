Milan-Sanremo: Wout van Aert en quête du doublé sur la Primavera (vidéo)

Wout van Aert défendra son titre samedi à Milan-Sanremo (WorldTour). Vainqueur l’an dernier d’une Primavera déplacée en août en raison de la crise sanitaire, le coureur belge de 26 ans partira avec le dossard N.1 en tant que leader d’une formation Jumbo-Visma au sein de laquelle il sera épaulé par les Néerlandais Sam Oomen, Timo Roosen et Jos van Emden, les Allemands Paul Martens et Christoph Pfingsten et l’Italien Edoardo Affini.

En cas de victoire samedi, Wout van Aert deviendrait le premier coureur à s’adjuger « La Classicissima » deux années de suite depuis l’Allemand Erik Zabel, qui avait signé le doublé en 1997-1998 et 2000-2001.

« Milan-Sanremo est une course spéciale », déclare Wout van Aert, qui vient de finir 2e de Tirreno-Adriatico, où il a enlevé deux étapes. « Vu la longueur du parcours (299 km, ndlr), il est difficile de s’échapper tôt dans la course. Certains coureurs n’apprécient pas trop qu’il ne se passe pas grand-chose pendant la course, mais je trouve sympa que la course explose en un quart d’heure. Cette fçon de courir me convient. J’ai montré aux Strade Bianche et à Tirreno que je pouvais me défendre dans les ascensions finales et que j’avais un solide sprint final ».