Axel Witsel ne se concentre pas sur l’Euro à l’heure actuelle: «Je vis au jour le jour» (vidéo)

Axel Witsel, à l’image d’Eden Hazard, vit une véritable course contre-la-montre pour participer à l’Euro après sa blessure et son opération au tendon d’Achille à la fin du mois de janvier.

« Ce n’est pas facile tous les jours, je suis tout le temps à Anvers mais je n’ai pas le choix. Il n’y a pas de miracle. Pour revenir au top, il faut travailler dur. Je n’ai que le dimanche de libre. Une fois dans la salle, je fais le switch dans ma tête. Ce qui me boost, c’est ma femme et mes enfants et de pouvoir passer du temps avec eux. Je profite de ces moments-là pour me ressourcer », a-t-il ajouté.