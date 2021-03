Interdiction des voyages non essentiels: Didier Reynders rappelle à l’ordre la Belgique

Cette décision ne plaît pas à tout le monde, notamment au niveau européen. Ce vendredi, le commissaire européen de la Justice, Didier Reynders, s’est entretenu avec la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden. Il a tenu à rappeler que la Belgique est tenue de respecter le principe de libre circulation dans l’Union européenne. Le commissaire européen a indiqué que la Commission attendait une date de fin de l’interdiction des voyages non-essentiels et des mesures moins restrictives (sur la politique des tests et de quarantaines).

Les justifications de la ministre

Il y a quelques semaines, Annelies Verlinden avait expliqué les raisons de cette mesure et cette interdiction des voyages non essentiels. « On a reçu des avis de virologues, nous disant que ça reste dangereux d’aller à l’étranger pour des voyages non essentiels, c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de prolonger cette interdiction jusqu’au 1er avril ».