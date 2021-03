Ecoles, transports, testing dans les entreprises: voici les nouvelles mesures anti-Covid

Le Comité de concertation (Codeco), qui s’achève, opère un tour de vis relatif. Les grandes options retenues avaient été prédéfinies jeudi soir en Comité ministériel restreint, le kern au fédéral, comme nous l’avions indiqué ce vendredi matin.

Le Codeco prend acte de l’évolution inquiétante en termes de contaminations et d’hospitalisations, en particulier à partir du 12 mars. Plus précisément, le Codeco constate une tendance haussière généralisée, sur les contaminations (de 2.359 à 3.266), les hospitalisations par jour (de 155 à 185), de l’occupation en soins intensifs (de 426 à 543), du taux de positivité global des tests (qui passe de 6,5 à 7 %) et du taux de reproduction du virus (de 0,9 à 1,2). Seul le nombre de décès par jour est en baisse (de 26 à 23). Concernant les contaminations, les plus touchés sont désormais les 0 à 10 ans et les 10 à 19. Le Comité de concertation constate aussi une augmentation du nombre de clusters dans l’enseignement, surtout le primaire. Notons toutefois que cette affirmation doit être nuancée par la taille d’un cluster dans ce milieu : on utilise cette appellation dès qu’un foyer compte deux cas (ce qui n’est pas le cas dans d’autres secteurs).