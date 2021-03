Alexander De Croo annonce de nouvelles mesures et met en garde: «Notre comportement a changé» (vidéo)

Le Comité de concertation s’est réuni par visioconférence cet après-midi. Il a pris connaissance des derniers chiffres de la pandémie. Aux dernières nouvelles, la hausse exponentielle des contaminations, que craignaient le Premier ministre et les experts, ne se vérifie pas à ce stade. Lire aussi Maison de repos: la vaccination a fait ses preuves Après le pic de 5.000 contaminations atteint lundi, la moyenne de mardi se fixe à 4.371 et semble vouloir rester à ce niveau, voire légèrement au-dessus, avec une situation contrastée selon les régions, les provinces du Hainaut, de Namur et la capitale étant les plus touchées.

Lire aussi Elèves et étudiants de plus en plus dans le viseur du coronavirus Le Premier ministre a commencé sa prise de parole en rappelant ces éléments épidémiologistes « Les prochaines semaines s’annoncent cruciales » a prévenu Alexander De Croo, qui a souligné que les modèles des scientifiques prévoyaient une augmentation, mais pas à ce point. « Ces augmentations sont plus rapides que prévues. Les variants du virus sont plus virulents. Mais, malheureusement, notre comportement a changé. On rencontre plus de gens, à titre professionnel. Les gens ont plus de contacts rapprochés ».

Le plan « plein air » mis sur pause Le Premier ministre a rappelé les règles de base, en invitant les gens à se rencontrer à l’extérieur. « Le plan plein air sera mis en pause », a annoncé le Premier ministre. « Nous ne pouvons pas nous permettre ces assouplissements, à l’exception des activités pour les jeunes qui pourront avoir lieu dans des groupes restreints de maximum 10 personnes », a-t-il détaillé.