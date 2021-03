Excel Mouscron: Matias Silvestre est à nouveau opérationnel

« Nous ne recensons plus aucun joueur blessé. Benjamin Van Durmen a eu un petit problème au pied en semaine, mais il est disponible », précise Jorge Simao, qui aura besoin de toutes les forces en présence dans le sprint final en vue du maintien.

Absent lors des trois dernières journées, Matias Silvestre a clairement manqué à son équipe contre le Cercle Bruges et le Beerschot. C’est surtout l’absence du coaching de l’Argentin sur le terrain qui a été préjudiciable aux Mouscronnois. Touché à la cheville, l’ancien joueur de l’AC et de l’Inter Milan a été contraint de faire un pas de côté après avoir pourtant réussi à enchaîner 20 titularisations d’affilée, sans être remplacé. Désormais débarrassé de ses pépins physiques, il devrait pouvoir réintégrer l’équipe de Jorge Simao ce samedi pour la réception d’Ostende.

Le T1 portugais a cependant laissé planer le mystère sur ses intentions. Il pourrait encore être amené à revoir ses plans pour les trois dernières journées. En effet, cinq joueurs se trouvent sous la menace d’une suspension : Hervé Koffi, Serge Tabekou, Christophe Lepoint, Nuno Da Costa et Alessandro Ciranni, qui affiche neuf cartes jaunes au compteur et se trouve quant à lui sous la menace de deux rencontres de suspension. « Ce n’est pas possible de manager les joueurs à ce niveau, ils doivent continuer à se donner à fond », commente l’entraîneur mouscronnois.