Les jeunes du Standard au premier plan: trois Liégeois sont sélectionnés pour la première fois avec les Espoirs belges!

C’est le temps des grands changements pour Jacky Mathijssen. Le sélectionneur des Diablotins a dévoilé ce vendredi, au même titre que son homologue des Diables, sa liste de joueurs retenus pour un stage de préparation en vue de l’Euro U21 qui se déroulera en 2023. De nombreux joueurs étant désormais trop âgés pour faire partie de cette sélection, le coach a dû innover. Pour preuve, en comparaison avec la dernière rencontre disputée par les Espoirs, il ne reste que quatre joueurs : Marco Kana, Aster Vranckx, Loïs Openda et Arthur Theate, qui figurait pourtant dans la présélection des Diables.

Parmi les nouveaux noms présents dans cette liste, figurent trois Liégeois : Nicolas Raskin, Hugo Siquet et Michel-Ange Balikwisha. Pour le premier, il convient toutefois de parler d’une… deuxième première fois ! En effet, en novembre dernier, le médian liégeois avait été convoqué par Mathijssen, avant de devoir rebrousser chemin. Raskin était en fait sous le coup d’une suspension, acquise alors qu’il était toujours en U19… Cette fois, il ne connaîtra pas cette même mésaventure, étant donné qu’il n’y aura pas de match disputé.

Toutefois, l’une de ces sélections peut paraître quelque peu surprenante : celle de Michel-Ange Balikwisha. Il y a quelques mois à peine, en octobre pour être précis, l’ailier liégeois avait déclaré à un média congolais qu’il rêvait de porter les couleurs de la RDC ! « Le Congo a une belle sélection avec beaucoup de qualités, mais je pense pouvoir apporter les miennes », avait-il annoncé à Léopards Foot. « Je vais tout donner pour qu’on me voie en équipe A du Congo le plus vite possible. J’ai suivi les prestations de William (son frère, également au Standard, NDLR) en Espoirs, mais je n’ai pas pu faire le voyage avec lui. Jouer avec mon frère en équipe A avec les Léopards est un très grand rêve et j’espère qu’il se réalisera un jour… »