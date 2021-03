Le Grand Oral d’Yvon Englert: «Je ne fais pas la course avec la Flandre, je fais la course avec le virus» (vidéo)

Yvon Englert, ancien recteur de l’ULB et aujourd’hui délégué général covid en Wallonie, était l’invité du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 20 mars sur La Première. Face aux critiques faites à l’égard de la prétendue lenteur et autres problèmes rencontrés dans la campagne de vaccination en Wallonie, il répond. Pour lui, il y a une tendance générale à pointer du doigt ce qui ne va pas plutôt qu’à valoriser les réussites. Et ce, notamment dans les médias.

« Il y a de très bonnes émissions, de très bons retours de la presse, entendons-nous bien. Ce n’est pas un bloc homogène. Je suis quand même par moments surpris sur le fait qu’on sent les médias chercher, presque parfois courir après ce qui ne fonctionne pas, le bug. Evidemment, il y en a. Et il y en a beaucoup. Et on peut en reparler. C’est une campagne qui se passe dans des conditions exceptionnelles. Mais il y a aussi des tas de choses formidables. Je suis absolument émerveillé par l’engagement, y compris dans l’administration, dans les centres, les médecins… Des gens qui s’épuisent pour que ça marche, pour que ça avance. Il y a aussi ça à mettre en avant. Et on a quand même l’impression qu’on est plus tentés de dire quand quelque chose ne va pas. »

Face aux critiques et nombreux retards rencontrés dans la livraison des différents vaccins en Wallonie, Yvon Englert s'adapte. « Je ne fais pas la course avec la Flandre, je fais la course avec le virus. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller le plus vite possible à la protection des personnes qui ont le plus de risques de faire une maladie sévère. Donc, bien sûr, la disponibilité des vaccins est cruciale. Et je crois que c'est la neuvième ou la dixième fois en 1 mois que je dois revoir le programme de la semaine parce que ce qui est livré ne correspond pas à ce qui était prévu. Mais on s'adapte, et en attendant, je préfère positiver. »