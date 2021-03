Caroline Désir: «Faire porter toute la responsabilité sur les écoles, c’est dur à comprendre»

Le Comité de concertation a décidé de charger les ministres de l’Enseignement de chaque communauté d’imaginer une liste de mesures à court terme, dans le but de limiter encore les risques de contamination au coronavirus dans le cadre scolaire. « Fermer les écoles, c'est la dernière mesure à prendre. C'est important, pour les jeunes, de laisser les écoles ouvertes, » a souligné Alexander De Croo, lors d’un facebook live ce vendredi. Le Codeco a tout de même déjà décidé quelques éléments : le masque obligatoire en 5e et 6e primaire, au plus tard à partir de mercredi (24 mars) et le report du possible retour à du 100% présentiel pour le 2e degré du secondaire. «Rouvrir les écoles après les vacances de Pâques» reste une priorité, qui justifie de limiter au maximum les contacts dans le mois qui vient, a martelé le Premier.

Lire aussi Le Théâtre National occupé par les artistes pour réclamer la réouverture des lieux culturels Les écoles sous la loupe Invitée sur le plateau de RTL-Info, la ministre de l’Enseignement francophone, Caroline Désir (PS), s’est exprimée sur les nouvelles mesures, dont le port du masque. « C'est une mesure qui a toujours fait polémique et autour duquel il n'y a jamais eu de vrais consensus scientifique » a pointé la ministre qui a rappelé sa volonté de ne pas fermer les écoles. « Faire porter toute la responsabilité sur les écoles, j'ai difficile à comprendre. (...) Actuellement, 32 écoles sont fermées et 90 écoles ont une ou des classes fermées. Donc, on est dans une surveillance très stricte.(...) Je voudrais rassurer: aujourd'hui, on en est à 0,1% des 900.000 élèves qui sont contaminés. »

Aujourd’hui, l’école semble devenir un problème alors que, jusqu’ici, on voulait prendre des mesures pour garder les établissements scolaires ouverts. Face à cela, Caroline Désir a adressé un message clair au Premier ministre et au ministre fédéral de la Santé. « Si vous dites que l'école est à ce point problématique, alors intégrons les enseignants dans les fonctions prioritaires pour la stratégie de vaccination. Cela nous permettrait de passer une fin d'années plus sereine et de ne pas faire ces allers-retours, » a souligné la socialiste en évoquant la réalité du métier. « Il faut penser aux enseignants dans l'enseignement spécialisé qui doivent parfois prodiguer des soins, aujourd'hui ils ne sont toujours pas prioritaires dans la campagne de vaccination. »