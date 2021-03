Mbaye Leye satisfait du visage affiché contre Genk: «C’est le Standard que tout le monde aime voir»

Après être rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge, les deux équipes sont remontées sur le pré avec la ferme intention de prendre les trois points. Et ça a payé pour le Standard après six petites minutes en deuxième période. Bien servi par Gavory, Klauss a ouvert la marque, mais l’arbitre a annulé le but pour un hors-jeu du Brésilien. Toutefois, après vérification, le VAR a accordé le goal, visiblement valide. Mais la joie fut de courte durée pour les Liégeois. Sept minutes plus tard, Ito remettait les Limbourgeois dans le match. Avant de leur donner l’avantage, à vingt minutes du terme. Mené au score, Mbaye Leye a alors décidé de jouer l’offensive, avec les montées de Muleka et Lestienne. Un changement payant, puisque le Congolais a égalisé d’une belle tête dans les dix dernières minutes.

Un partage qui n’arrange, forcément, aucun des deux camps. Pourtant, après la rencontre, Mbaye Leye se déclarait satisfait de la mentalité affichée par ses joueurs. « Aujourd’hui, j’ai vu un match de football complet, avec deux équipes qui n’ont pas refusé le jeu. C’était un spectacle de très haut niveau, avec beaucoup d’intensité. Le genre de matches que les gens derrière leur télé aiment regarder. En face de nous, il y avait une belle équipe de Genk, qui fait assurément partie du Top 4 en Belgique. Mais on a su rivaliser avec eux, dans tous les domaines. Et c’est ça le plus important. C’est le visage du Standard que tout le monde aime voir. »

Ce qui a surtout changé par rapport à certains matches, c’est l’envie affichée. Une attitude qui, forcément, a plu au coach sénégalais. « La force de caractère, c’est l’essentiel. On a le talent, on sait jouer au football. Mais, parfois, il faut mettre quelque chose en plus. Aujourd’hui, j’ai vu une partition complète, avec des occasions. On peut même être déçu. Quand on regarde le jeu produit, je pense qu’on méritait mieux. On travaille depuis plusieurs semaines pour arriver à produire ça. Donc, ce qu’on a montré ce soir, c’est un bon signal. »