Cyclisme: comment suivre en direct vidéo Milan – Sanremo?

Qui succédera à Wout van Aert au palmarès de Milan-Sanremo ? La Primavera, qui est le premier Monument cycliste de la saison, se dispute ce samedi en Italie. Le Belge est parmi les grands favoris, aux côtés de Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe.

Pour ne rater aucune miette de cette course de 299 kilomètres, il sera possible de la suivre dès le départ à 10h sur notre site internet évidemment, mais également en télévision. Elle sera diffusée sur Tipik à partir de 9h30. Ensuite, il faudra basculer à 14h30 sur La Une pour ne pas manquer la suite et la fin de Milan-Sanremo.