Un tremblement de terre en plein match de tennis: l’étonnant échange entre Zverev et Koepfer à Acapulco (vidéo)

Alexander Zverev s’est qualifié sans trembler pour la finale du tournoi d’Acapulco en prenant le dessus sur son compatriote Dominik Koepfer. Enfin, sans trembler… pas tout à fait.

Durant un échange dans le premier jeu du second set, un court et léger séisme s’est produit. Ni les joueurs, ni le public, n’ont réagi sur le moment. Ce n’est qu’au bout de l’échange que tout le monde, commentateurs compris, semble avoir pris conscience ce qu’il s’est passé. Zverev a même ri face à cette situation plus qu’inhabituelle. Il s’avère qu’il y a bien eu un séisme qui a été mesuré à 5,7 sur l’échelle de Richter et dont l’épicentre se trouvait à 60 km de là.