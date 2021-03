L’exploit du Belge Jasper Stuyven qui surprend les favoris et remporte Milan-Sanremo

Jasper Stuyven a remporté samedi la 112e édition de Milan-Sanremo (WorldTour), premier Monument de la saison cycliste. Après 299 km de course, le coureur de Trek-Segafredo s’est imposé sur la Via Roma devant l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) et Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Plus longue course de la saison, la ’Primavera’ ne devait attendre que quelques kilomètres avant de voir un groupe de huit coureurs partir à l’aventure. L’Italien Andrea Peron et le Français Charles Planet pour Novo Nordisk, une équipe porteuse d’un message de sensibilisation car composée uniquement de coureurs diabétiques, les Italiens Filippo Tagliani et Mattia Viel pour la formation Androni Giocattoli-Sidermec, l’Italien Alessandro Tonelli (Bardiani-VSF-Faizanè), le Néerlandais Taco van der Hoorn (Intermarché- Wanty-Gobert), le Danois Mathias Norsgaard (Movistar) et l’Italien Nicola Conci (Trek-Segafredo) se lançaient dans une longue échappée. Le peloton leur laissait jusqu’à 6 minutes d’avance.