Milan-Sanremo: un premier Monument et trois grands prétendants (direct)

Milan-Sanremo, premier Monument cycliste de la saison, se dispute samedi. Avec ses 299 kilomètres de course, la Primavera représente la course la plus longue de la saison. Trois grands favoris s’aligneront au départ de cette 112e édition: le tenant du titre Wout van Aert (Jumbo-Visma), son prédécesseur au palmarès Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

Van Aert rêve d’un doublé réussi pour la dernière fois par Erik Zabel en 2000 et 2001. Van der Poel peut lui s’imposer exactement soixante ans après son grand-père Raymond Poulidor. Par rapport à ses rivaux, Alaphilippe pourra jouer la carte collective: avec l’Irlandais Sam Bennett et l’Italien Davide Ballerini, Deceuninck-Quick Step possède aussi deux hommes rapides en cas d’arrivées au sprint. L’Australien Michael Matthews (BikeExchange), capable de s’inviter dans une échappée ou de sprinter dans un plus grand groupe, pointe au rayon des outsiders. L’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal), le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) ou encore le champion d’Europe Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS) tenteront de rester accrochés dans la Cipressa et le Poggio pour viser un sprint massif, qui n’a plus eu lieu depuis 2016 et la victoire d’Arnaud Démare (Groupama-FDJ).