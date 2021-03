Les émouvants adieux de Danny Vukovic: le gardien quitte Genk et retourne en Australie auprès de sa famille (vidéo)

« Ce n’est pas une décision facile à prendre, mais c’est la meilleure pour ma famille », a déclaré Vukovic, ému aux larmes dans un message vidéo. « Je suis désolé de quitter le club avant la fin de la saison. (...) Genk va me manquer, ses supporters particulièrement. Je ne suis plus un joueur de Genk, mais je reste un Genkie pour le reste de ma vie. »

« Ses performances et sa personnalité sympathique en ont fait un des chouchous du public », indique le RC Genk dans un communiqué. « C’est un professionnel exemplaire qui veut gagner chaque match. On a aussi vu sa volonté de fer dans la manière avec laquelle il est revenu après sa grave blessure au tendon d’Achille. Danny est revenu plus fort que jamais et est devenu le capitaine de l’équipe. Nous ne l’oublierons jamais et espérons pouvoir l’accueillir un jour dans une Luminus Arena pleine. D’ici là, nous lui souhaitons un bon retour à la maison et de joyeuses retrouvailles avec sa famille ».