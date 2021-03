Remco Evenepoel sur la bonne voie pour être compétitif au Giro? «Il débute la 2e phase de sa préparation», assure Patrick Lefevere

Interrogé en direct lors de la retransmission de Milan-Sanremo à la RTBF, Patrick Lefevere, le manager général de l’équipe Deceuninck – Quick Step, est revenu sur l’état de forme de Remco Evenepoel, de retour à l’entraînement plusieurs mois après sa lourde chute lors du Tour de Lombardie.

« Il va bien. Il est rentré hier en Belgique. J’ai été le voir à Tenerife. Il a vécu là 18 jours, il n’y avait rien d’autre que son hôtel. Il a vécu là comme s’il était seul sur la lune », a expliqué Lefevere. Evenepoel devrait effectuer son retour à la compétition le 8 mai prochain lors du Tour d’Italie, qui était son gros objectif de la saison dernière, avant sa blessure.

« On débute la 2e phase de sa préparation, pour être compétitif pour le Giro. Pour le moment, on ne veut pas faire d’erreur. Il sait qu’il va devoir aller au Giro avec un autre état d’esprit. L’an dernier, il y allait pour gagner. Cette année c’est différent. On verra jusqu’où il va aller », a ensuite ajouté le manager de l’équipe de Remco Evenepoel.