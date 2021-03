Coronavirus: les indicateurs se dégradent fortement en province du Luxembourg (infographie)

Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués, s’élève, lui, à 7,2 %. C’est dans la tranche d’âge de 40-64 ans que les tests ont été les plus nombreux (107.490 effectués entre le 10 et le 16 mars), pour un taux de positivité de 7,7 %. Parmi les 10-19 ans, « seuls » 44.905 dépistages ont été menés mais 8,8 % se sont révélés positifs. Les plus de 65 ans affichent le taux de positivité le moins élevé (5,9 %).

Le taux de reproduction (Rt) du coronavirus atteint par ailleurs 1,14, contre 1,16 la veille. Lorsqu’il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s’accélère.

Près de 10 % de la population adulte vaccinée

Géographiquement, la province de Namur enregistre toujours largement l’incidence (le nombre de cas sur 100.000 habitants détectés en 14 jours) la plus élevée avec 549 cas sur 100.000 habitants entre le 3 et le 16 mars. La région bruxelloise (458/100.000) et la Flandre orientale (421/100.000) suivent. Ces valeurs augmentent partout. La hausse la plus importante (62 %) est observée en province du Luxembourg, où Sciensano estime que le nombre de cas double tous les 10 jours.

Côté vaccination, près de 10 % (9,8 %) de la population belge adulte avait reçu jeudi une première dose d’un vaccin contre le coronavirus, tandis que près de la moitié (4,6 %) disposait d’une couverture vaccinale complète.

Entre le 10 et le 16 mars, plus de 23 personnes (23,6) sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, portant le bilan à 22.650 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.