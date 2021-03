JO 2020: Philippe Vander Putten, CEO du COIB, regrette et comprend l’interdiction de spectateurs étrangers

Philippe Vander Putten, CEO du COIB (Comité olympique et interfédéral belge), dit comprendre la décision prise samedi d’interdire les spectateurs étrangers cet été aux Jeux de Tokyo, tout en regrettant que les supporters belges ne puissent se rendre au Japon.

« Il est en effet très regrettable que les supporters belges ne puissent pas se rendre à Tokyo cet été pour encourager les athlètes belges », déclare Phlippe vander Putten, cité dans un communiqué d’Eventeam, l’agence de billetterie officielle des Jeux de Tokyo pour la Belgique et la France. « Nous comprenons que cette décision difficile a été prise pour assurer la sécurité des athlètes et de leur entourage, mais aussi de la population locale. Les prochains Jeux Olympiques d’été se dérouleront à Paris dans trois ans, en 2024. Ceci sera l’occasion pour les supporters belges de voir leurs Olympiens à l’œuvre très prochainement », ajoute le CEO du COIB.

Eventeam organise depuis 2012 organise les voyages des supporters, mais aussi des familles des sportifs sélectionnés, des partenaires officiels et des entreprises et institutions proches des Jeux, pour la France et pour la Belgique. L’agence indique qu’elle « fera de son mieux pour accompagner ses clients, individuels et entreprises, et trouver avec eux la meilleure solution adaptée à chacun, dans les meilleurs délais, et ce dès réception des informations et/ou précisions utiles à la résolution de ces situations exceptionnelles ».