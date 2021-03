Les premières livraisons du vaccin Johnson & Johnson sont attendues mi-avril

Les premières livraisons du vaccin Johnson & Johnson sont attendues pour le 16 ou le 17 avril. C’est ce qu’a déclaré Dirk Ramaekers, chef de la taskforce vaccination, samedi lors de la séance hebdomadaire de questions-réponses. En début de semaine prochaine, l’entreprise annoncera le calendrier de livraison par pays.

La taskforce a fait le point samedi sur les calendriers de livraison des différents fabricants de vaccins. Pour l’instant, Pfizer-BioNTech semble être de loin le fournisseur le plus fiable et le plus ponctuel, avec des chiffres exacts chaque semaine jusqu’à la fin du mois prochain. D’ici à la fin avril, Pfizer fournira plus de 1,4 million de doses. Le compteur se situe actuellement à 1,2 million de vaccins livrés.

AstraZeneca, dont plus de 500.000 doses sont actuellement arrivées dans notre pays, n’a pu donner que des chiffres pour les deux prochaines semaines. La taskforce espère compenser les livraisons décevantes d’AstraZeneca à partir de la mi-avril par le vaccin Johnson & Johnson, qui aurait indiqué que les premières livraisons européennes sont prévues pour le 16 ou le 17 avril. « Nous attendons le calendrier par pays en début de semaine prochaine », a déclaré Dirk Ramaekers.