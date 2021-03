Réduit à dix en tout début de rencontre, le Bayern impressionne et écrase Stuttgart avec un nouveau triplé de Lewandowski (vidéos)

Le « Rekordmeister » a été réduit à 10 dès la 12e minute par l’exclusion d’Alphonso Davies ? Pas de problème, Robert Lewandowski est là… et Stuttgart a été dévoré tout cru 4-0, un score acquis dès la pause, Serge Gnabry ayant ajouté un but au triplé du génial polonais.

Un nouveau triplé, et 35 buts après 26 journées de Bundesliga ! Robert Lewandowski, qui défiera en avril le Paris SG en Ligue des champions avec le Bayern, a fait exploser Stuttgart samedi.

Cette victoire était importante pour le Bayern, puisqu’elle lui permet d’aborder avec quatre points d’avance le choc au sommet à Leipzig de la prochaine journée (3 avril). Et accessoirement d’être certain – quel que soit le score – d’être encore leader de la Bundesliga lors de la réception du Paris SG de Neymar et Mbappé le 7 avril, en quart de finale de la Ligue des champions.