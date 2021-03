Milan-Sanremo: «Stuyven a bien choisi son moment», reconnaît Wout van Aert (vidéo)

Vainqueur en 2020, Wout van Aert a terminé troisième de Milan-Sanremo samedi. « J’avais les jambes pour gagner, mais tout doit se mettre en place au bon moment et aujourd’hui c’était pour Jasper Stuyven », a résumé le coureur de Jumbo-Visma dans l’interview flash d’après-course.

« Tout le monde s’attendait à un plus gros éclatement sur le Poggio », a raconté Van Aert. « Nous étions beaucoup de gars devant. Dans les derniers kilomètres, c’est toujours difficile de prendre la bonne décision au bon moment. Il ne te reste pas beaucoup dans le réservoir quand tu as 300 km dans les jambes. Tu dois bien choisir ton moment. Jasper l’a très bien fait », a commenté Van Aert en référence à l’attaque de Stuyven à 2,5 km de l’arrivée. « C’était dur pour moi d’être en poursuite, car je sentais que beaucoup de gars étaient dans ma roue. C’est normal. Il fallait aussi en garder pour le sprint. Il y a donc eu un peu d’hésitation à ce moment-là. Et à la fin, je termine troisième », a ajouté Van Aert, devancé au sprint par Caleb Ewan.

Après sa victoire en 2020, le Sportif belge de l’année monte à nouveau sur le podium de la « Primavera ». « C’est une très belle course, très excitante dans le final. Il s’agit de préserver ses jambes et être aussi bon que possible et courir à fond la dernière demi-heure courir. Beaucoup de choses peuvent arriver. C’est toujours difficile de gagner, comme nous avons vu aujourd’hui. Je pense que j’avais les jambes pour gagner, mais pour tout doit se mettre en place de la bonne manière au bon moment. Et aujourd’hui c’était pour Jasper. »