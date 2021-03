Manifestation anti-mesures corona, «Carnaval sauvage»: plusieurs rassemblements à Bruxelles

Selon de nombreux manifestants, le danger et la proportion de la pandémie de coronavirus sont fortement exagérés, tandis que les dommages causés par les mesures sont sous-estimés. La plupart des manifestants ne portaient pas de masque et se tenaient peu ou pas à distance les uns des autres, malgré les appels répétés de la police qui parle d’un millier de participants. Cette dernière, présente dans le Bois, n’est toutefois pas intervenue dans un premier temps.

« Nous sommes ici aujourd’hui pour revendiquer notre liberté. Nous ne venons pas la demander, nous venons l’exiger parce qu’elle est notre droit. Depuis plus d’un an, nos droits et libertés constitutionnels sont restreints et violés, et cela doit cesser. Nous sommes également ici pour défendre les nombreux groupes sociaux qui sont oubliés dans cette pandémie, ceux dont la voix n’est pas entendue dans les médias », s’est exprimé l’un des participants, regrettant que la santé physique soit trop prise en compte, au détriment de la santé mentale.