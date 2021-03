Mathieu van der Poel félicite Jasper Stuyven, vainqueur de Milan-Sanremo: «Le plus fort a gagné»

Cinquième de Milan-Sanremo samedi, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) n’a pas réussi à réaliser le doublé après sa victoire aux Strade Bianche il y a deux semaines. « Je pense que le plus fort a gagné », a reconnu le Néerlandais. « La fin de course était très agitée et j’ai dû lancer mon sprint de trop loin. »

« Je n’ai pas commis d’erreur, mais il faut faire des choix dans un tel final. J’aurais pu être contré si j’avais tenté de partir à la poursuite de Stuyven. J’ai tenté de lancer mon sprint de loin pour revenir sur Jasper mais j’étais à bout de force et je me suis fait remonter », a poursuivi ’MVDP’.

Grand favori pour la victoire sur la via Roma tout comme Wout van Aert et Julian Alaphilippe, Van der Poel n’a pas su faire la différence dans le Poggio. « Cela allait trop vite pour attaquer et le vent n’a pas permis de durcir la course. Beaucoup de gars ont réussi à passer et je savais que cela allait se terminer par un sprint. »