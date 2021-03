Milan-Sanremo: Greg Van Avermaet tire son chapeau à Jasper Stuyven (vidéo)

« J’ai bouché un trou une fois, sur Schachmann et Matthews je crois, durant la poursuite sur Stuyven. Et après j’ai dû récupérer », a poursuivi le coureur d’AG2R-Citroën. « Tout de suite après l’arrivée, j’étais un peu déçu, car je n’ai pas sprinté pour un meilleur résultat, mais c’est comme ça. Si je m’étais concentré davantage sur un résultat et que je n’avais pas comblé cet écart, peut-être que j’aurais fini plus proche, mais c’est aussi ça la course et je garde de cette course que je pouvais suivre les plus forts sur le Poggio. Cela donne de la confiance pour les classiques qui suivent. Ces courses me conviennent mieux. »