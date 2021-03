Philippe Gilbert déçu de son Milan-Sanremo: «J’ai subi la course par manque de jambes»

Philippe Gilbert n’a pas réussi à peser sur la course, samedi, à Milan-Sanremo, le seul Monument qui manque à son palmarès. « Je suis vraiment très déçu », a-t-il confié sur le site de son équipe Lotto Soudal. « J’ai subi la course par manque de jambes. »

« Je pensais avoir de très bonnes jambes mais sur la fin, je n’avais plus l’énergie nécessaire pour me mêler à la bagarre », a raconté Gilbert, 72e à 1:45 du vainqueur, Jasper Stuyven. « J’ai subi la course, non pas par manque de motivation, mais par manque de jambes. Ce n’était vraiment pas mon meilleur Milan-Sanremo mais tous ces kilomètres seront très certainement bénéfiques pour les courses à venir. »

C’était la 17e participation de Gilbert à la « Primavera’. Une troisième place, obtenue en 2008 et en 2011, constitue son meilleur résultat.