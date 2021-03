«Carnaval sauvage», occupation du Théâtre National…: les photos des rassemblements de ce samedi

Le premier rassemblement s’est déroulé dans le Bois de la Cambre à Bruxelles, ce samedi. Plusieurs centaines de personnes ont défilé pour protester contre les mesures corona en cours. Elles les estiment antidémocratiques, limitant leur liberté et le signe avant-coureur d’une dictature.

Un Carnaval sauvage

Toujours à Bruxelles, les participants du « Carnaval sauvage », qui a lieu tous les ans sur la place du Jeu de Balle, ont perpétué la tradition. En raison de la pandémie de coronavirus, le cortège ne pouvait pas avoir lieu mais cela n’a pas empêché environ 200 personnes de se rassembler sur la place emblématique des Marolles. Le groupe s’est ensuite dirigé vers Saint-Gilles et Forest, glanant au fur et à mesure des spectateurs et des participants supplémentaires.