La Chine et les États-Unis acceptent de coopérer sur le changement climatique

La Chine et les États-Unis ont décidé de créer un groupe de travail conjoint sur le changement climatique, selon une déclaration de la délégation chinoise qui a participé aux discussions entre les deux puissances rivales en Alaska.

La délégation chinoise a indiqué que les deux pays sont déterminés à améliorer la communication et la coopération sur la question, rapporte l’agence de presse officielle Xinhua.

Malgré les tensions et les propos forts tenus durant cette rencontre, la première réunion de haut niveau entre Pékin et Washington sous l’administration Biden a été «franche, détaillée et constructive», selon Xinhua.