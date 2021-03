Inquiétude pour LeBron James, victime d’une sévère blessure à la cheville droite (vidéos)

Restait ensuite à attendre le résultat de l’IRM (imagerie par résonance magnétique). Selon ESPN et le site The Athletic, citant des sources au sein du club, « LBJ » s’est fait une entorse du haut de la cheville et la durée de son indisponibilité est inconnue.

Selon la sévérité de ce type de blessure, les durées d’indisponibilités peuvent aller de quelques semaines à plusieurs mois. La seconde moitié de la saison régulière doit se terminer fin mai, avant des play-offs devant mener aux finales mi-juillet.

Les Lakers n’ont pas communiqué sur l’état physique du « King », mais ce dernier a pris la peine d’exprimer sa déception, autant que sa détermination sur Twitter : « rien ne me met plus en colère et ne m’attriste plus que de ne pas être disponible pour mes coéquipiers ! Je suis blessé à l’intérieur et à l’extérieur en ce moment. Le chemin de la guérison commence maintenant. Je reviendrai bientôt comme si je n’étais jamais parti ».

Cri de douleur

Quelques heures plus tôt, c’est un cri de douleur qui a déchiré le huis clos silencieux du Staples Center au début du 2e quart-temps. À la lutte pour un ballon, LeBron James est entré en collision avec Solomon Hill, qui, dans sa chute, a d’abord fait légèrement plier son genou droit, puis provoqué une torsion bien plus accentuée de la cheville vers l’extérieur.

« Je ne l’ai jamais entendu crier comme ça, jamais. Ça a dû lui faire mal, c’est sûr », a réagi son coéquipier Kyle Kuzma après-coup.

Immédiatement, James a en effet saisi sa jambe droite, se tordant de douleur et rampant hors des limites du parquet. Quelques secondes plus tard, il s’est finalement relevé et a regagné son banc péniblement.

À la surprise générale, l’ailier de 36 ans a aussitôt repris le jeu et même inscrit un panier à trois points, après lequel il s’est réceptionné sur la seule jambe gauche. Mais il n’a pu continuer la partie, contraint de finalement regagner le vestiaire, en boitant, non sans faire voler une chaise sur son trajet, victime de sa frustration.

En 11 minutes, il avait eu le temps de réussir 10 points et 4 passes.

Plusieurs coéquipiers de James ont induit que Hill s’est sciemment projeté sur la jambe de James. « Il a plongé en avant et a pris sa jambe sous lui. Je n’ai pas vraiment l’impression que c’était une de ces actions pour une balle perdue », a déploré le 6e homme Montrezl Harrell.

« Humain »

L’incriminé a tenu à répliquer sur Twitter, assurant que son geste n’avait pas été intentionnel. « Je ne blesserais jamais un joueur volontairement… il le sait. C’est tout ce qui compte pour moi. Je prie pour son prompt rétablissement. »

James a déjà souffert d’une entorse à la cheville gauche lors de la présaison 2017 et avait mis deux semaines à s’en remettre.

« Il prend soin de son corps à l’extrême. Il mange, dort et prépare son corps comme il faut. Il est le premier dans cette salle les jours de match, et il est le premier dans les installations les jours d’entraînement. Nous oublions parfois qu’il est humain, à le voir souffrir comme ça », a commenté Harrell.

Les Lakers, 3e de la conférence Ouest, doivent déjà composer sans l’autre star, Anthony Davis, qui soigne depuis plus d’un mois une inflammation du tendon d’Achille droit et l’élongation au mollet qu’elle a causée.

Sans ses deux leaders, James compilant en moyenne 25,8 points, 8,1 rebonds et 8 passes décisives cette saison, L.A. n’est évidemment pas la même équipe. Le prochain match qui attend l’équipe californienne a lieu dimanche sur le parquet de Phoenix, qui vient de justement lui chiper la 2e place au classement.

Parce qu’il ne lâche jamais rien, James sera d’ailleurs du voyage selon un porte-parole du club.