Frank Vandenbroucke: «Pour atteindre nos objectifs, il faut des mesures supplémentaires»

Deux jours après le Comité de concertation, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, était l’invité de l’émission « C’est pas tous les jours dimanche ». Le socialiste flamand a commenté la hausse continue des chiffres. « On n’observe pas une explosion des contaminations, mais la pression sur les hôpitaux est grande » a assuré le politique qui a communiqué quelques chiffres. « 354 hospitalisations le weekend passé, là on est déjà 415 ce weekend (+15 à 20 %). On va approcher les 570 aux soins intensifs. »

Le ministre de la Santé a rappelé les objectifs ambitieux que le gouvernement avait donnés. « On s’est fixé une ambition très importante. En ouvrant complètement les écoles après Pâques et l’horeca dès le 1er mai. Avec cette hausse des contaminations, on risque de ne pas atteindre ces objectifs. Ce n’est pas impossible. Mais, si on s’en tient aux mesures de vendredi, c’est un pari très risqué. Pour les assurer nos objectifs, il faut des mesures supplémentaires. »

Bien que questionné par le journaliste Christophe Deborsu, le socialiste flamand n’a pas voulu évoquer les mesures additionnelles qui pourraient être prises. « Je ne cible pas spécifiquement l'école: les entreprises, qui se disent si innovantes, ne prennent pas assez leurs responsabilités. Il faut éviter un jeu de ping-pong entre les différents gouvernements et arrêter d’être indécis, » a encore dit Vandenbroucke.