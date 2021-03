Mort de l’écrivaine féministe égyptienne Nawal al-Saadawi

Mme Saadawi, autrice notamment de deux livres féministes de référence, « Au début, il y avait la femme » et « La femme et le sexe », a longtemps lutté pour les droits des femmes et contre le patriarcat dans le monde arabe.

Médecin, elle a écrit plus d’une cinquantaine d’ouvrages dans lesquels elle se prononçait contre la polygamie, le port du voile, l’inégalité des droits de succession entre hommes et femmes en islam et surtout l’excision, qui concerne plus de 90 % des Egyptiennes.