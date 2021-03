Serie A: battue par Benevento, la Juventus voit s’éloigner ses rêves de nouveau titre (vidéo)

La Juventus Turin voit s’éloigner l’espoir de conserver son titre de championne d’Italie de football, qu’elle détient sans discontinuer depuis 2012, après s’être inclinée à domicile contre Benevento (0-1) dimanche lors de la 28e journée.

Trahie par une passe totalement ratée de son milieu Arthur, qui a offert le but de la victoire à Adolfo Gaich (69e), et maladroite devant le but, la Juve (3e) reste distancée à dix points du leader l’Inter Milan, avec onze matches restant à disputer pour les deux équipes.

Aligné sur le flanc gauche, Daam Foulon a quitté la pelouse à la 72e. Benevento se retrouve 16e avec 29 points, 7 de plus que Cagliari 18e et premier descendant.