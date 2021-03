Anderlecht se relance dans la course aux Playoffs 1 en battant Zulte Waregem (4-1)

Ce sont Ait El Hadj et Murillo qui ont permis aux Mauves de renverser la vapeur lors du premier acte. Dominateur, le RSCA a continué à pousser sur l’accélérateur après le repos et c’est Verschaeren qui a annihilé tout suspense. En fin de match, Diaby a fait 4-1.

Une semaine après leur élimination en Coupe de Belgique et 24 heures suite au précieux succès d’Ostence, Anderlecht a donc parfaitement réagi. De quoi se relancer dans la course aux Playoffs 1 avant d’affrontrer les deux premiers de classe.

Concrètement, le Sporting compte le même nombre de points (49) que le KVO, l’actuel 4e classé. Et le KRC Genk ne possède qu’une longueur de plus que ce duo. Bref, la course aux PO1 fait plus que jamais rage en D1A alors qu’il ne reste que trois rencontres de championnat à disputer.